Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çalışmalara devam

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:58
Çalışmalara devam

Geçtiğimiz günlerde çocuk oyun parkı yaparak çocukların mutluluğuna ortak olan Özükavak Belediyesi, şimdi ise yapmış olduğu mahalle aralarındaki yol çalışmaları ile vatandaşların mutluluğuna ortak oldu. Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın talimatları doğrultusunda mahalle aralarındaki yol genişletme, peyzaj cadde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaların kasaba da ilk defa yapıldığını belirten Ünal, ”Kasaba içerisinde yağmur sularının tek noktadan toplanarak gitmesi için kilit parke kenar yağmur oluklarını kasabamızda ilk defa kullanıyor ve verimli sonuç alıyoruz her şey Özükavak kasabamız için” şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara DevamçekerekÖzükavakBelediyeçocuk Oyun ParkıYolMahalleSokakYozgatIlerigazetesiHaber30NişanCumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇiFTÇiYE TOHUMLUK DESTEĞi
ÇiFTÇiYE TOHUMLUK DESTEĞi
Mahalleli ile buluştu
Mahalleli ile buluştu
HAYATA DEĞER KAT
HAYATA DEĞER KAT
Bire bir görüştü
Bire bir görüştü
Öğrencilerden ziyaret
Öğrencilerden ziyaret
Vazgeçilmez lezzetler
Vazgeçilmez lezzetler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim