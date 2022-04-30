Çalışmalara devam

Geçtiğimiz günlerde çocuk oyun parkı yaparak çocukların mutluluğuna ortak olan Özükavak Belediyesi, şimdi ise yapmış olduğu mahalle aralarındaki yol çalışmaları ile vatandaşların mutluluğuna ortak oldu. Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın talimatları doğrultusunda mahalle aralarındaki yol genişletme, peyzaj cadde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaların kasaba da ilk defa yapıldığını belirten Ünal, ”Kasaba içerisinde yağmur sularının tek noktadan toplanarak gitmesi için kilit parke kenar yağmur oluklarını kasabamızda ilk defa kullanıyor ve verimli sonuç alıyoruz her şey Özükavak kasabamız için” şeklinde konuştu.