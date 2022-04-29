Çalışmalara devam

Ziyaretinde incelemelerde bulunan Yazıcı, okulun 2022/2023 eğitim öğretim yılında açılması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.
29 Nisan 2022 Cuma 00:24
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Gazipaşa Ortaokulu inşaatı devam ediyor. Boğazlıyan ilçesinde yapımı süren Gazipaşa Ortaokulu inşaatını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yusuf Yazıcı, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyaretinde incelemelerde bulunan Yazıcı, okulun 2022/2023 eğitim öğretim yılında açılması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.