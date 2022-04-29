Çalışmalara devam

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Gazipaşa Ortaokulu inşaatı devam ediyor. Boğazlıyan ilçesinde yapımı süren Gazipaşa Ortaokulu inşaatını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yusuf Yazıcı, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.