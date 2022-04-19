Çalışmalara devam

İlçenin birçok noktasında eş zamanla olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Havaların ısınması ile çalışmalarına hız kazandıran Belediye, Yeni Mahalle de yol onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaz başına kadar yol onarım çalışmalarının biteceğini söyledi. İlçenin çevre düzenlemesi ile daha iyi bir görünüm kazanacağını ifade eden Yalçın, “Havaların ısınması ile yol onarım çalışmalarımıza hız kazandırdık. İlçemizde eş zamanlı olarak farklı noktalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışın karın altında kalan ve yapmış olduğumuz tuzlama çalışmaları neticesinde oluşan yollarımızda oluşan deformeleri gidermek için çalışmalara başladık” dedi.