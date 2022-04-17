Çalışmalara devam

Yenilikçi ve dinamik bir sendika olamaya devam ettiklerinin altını çizen Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şubesi Başkanı Mehmet Akyol, sendika üyelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Sendika üyeleri ile bilgilendirme toplantısında bir araya gelen Akyol, “Öz Sağlık İş Sendikası olarak, Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçilerinin ’iş ve sosyal hayat’ tan kaynaklanan hakları için öncü rolünü üstlenmeye, yenilikçi ve dinamik bir Sendika olmaya devam ediyoruz” dedi.

Her zaman yanlarında olan Deneyim Destek Hizmetleri Anonim Şirketine teşekkür eden Akyol, çalışmaların aralıksız süreceğini de ifade etti.