YILLARCA Şehir Kanalizasyonu tarafından kirletilen Çekerek Barajı ile ilgili hazırlanan Atık Su Arıtma tesisi ile ilgili arazi tahsisi yapılarak, çalışmalara başlandı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ile ilgili olarak zemin etüdü yapıldığını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Eylül ayı gibi de ihalesi yapılarak yapımına da başladığımızda, ilçemizin en büyük eksikliğini de gidermiş olacağız. Çekerek Balıkçılığı bu vesileyle canlanacak ve ilçemiz Balıkçılık alanında Ülkemizin cazibe merkezi haline gelecektir.

Bu projemizin gerçekleşmesinde başta Hemşehrimiz, gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bey olmak üzere Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.