Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen tarihi Çapanoğlu Büyük Camli çevre düzenlemesi çalışmalarını yürütecek olan yüklenici firmaya yer teslimi törenle yapıldı. Yozgat belediye Başkanı Celal Köse, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını, çalışmalar bitirildikten sonra farklı bir görüntünün ortaya çıkacağını bildirdi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:29
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi'nin başladığını ve 300 günde tamamlanacağını söyledi. Müteahhit firmaya yer teslimi yapılan ve çalışmaların başladığı alanda incelemede bulunan Köse, gazetecilere, Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi'nin, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi  ve Yozgat Belediyesi iş birliği ile hayata geçirildiğini belirtti. Köse, tarihi Çapanoğlu Cami çevresinin yaklaşık 3-4 yıldır harabe şeklinde bulunduğunu anlatarak, "Önceki belediye başkanlarımız da tarihi cami çevresinde çalışma yaptılar. Belli bir yere kadar getirdiler ama sonuç alınmadı. Sonrasında biz göreve geldikten sonra şehrimizin kimliği olan Çapanoğlu Büyük Camimizin çevresinde özellikle projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ettik ve bugün çalışmalar başladı" dedi. Projenin yaklaşık 10 bin metrekare alanda uygulandığını ve yaklaşık 20 milyon liraya ihalesinin yapıldığına değinen Köse, "Proje içerisinde kapalı otopark, kültür evi, kültür merkezi, aş evi, vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği alanlar olacak. Bu projede emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizi daha yaşanır bir hale getirmek için gayret ediyoruz" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara Başlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNUTULDU!
UNUTULDU!
Göletler tamam
Göletler tamam
Kontrollü hayat denetimi
Kontrollü hayat denetimi
TEMiZLiK GÜNÜ
TEMiZLiK GÜNÜ
Maskeler hazır
Maskeler hazır
OKULLAR HAZIR
OKULLAR HAZIR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim