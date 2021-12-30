Çalışmalara başlanacak

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’de bulunan Tokmak Hasan Paşa Caminin restorasyon çalışmalarına başlanacak. Restorasyon çalışmaları için ihalenin yapıldığını belirten Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Başer, “Ecdat yadigarı tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Yarınlarımıza daha sağlam temellerde taşımak için çalışıyoruz. 248 yıllık geçmişi bulunan Şefaatli Paşaköy Tokmak Hasan Paşa Camiinin aslına uygun restorasyonu için ihalesini yaptık. Yer teslimiyle birlikte yakında restorasyon çalışmalarına başlıyoruz” dedi.