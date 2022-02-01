Çalışmalara ara verilmiyor

Mahalle ve ana halterlerde kar ve buzlanma dolayısı ile tuzlama ve temizleme çalışmaları ara verilmeden devam ediyor. Özükavak Belediye Başkanımız Oğuz Ünal, “ Vatandaşların yoğun kar yağışından etkilenmemeleri için karla mücadele çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmekte. Vatandaşlarımızın rahat etmesi bizim önceliğimizdir. Bundan dolayı mahalle ve ana halterlerde kar ve buzlanma dolayısı ile tuzlama ve temizleme çalışmaları ara verilmeden devam ediyor. Şahsım ve belediyemiz adına önem arz eden değer verdiğimiz vatandaşlarımızın daha rahat yaşamını sürdürebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.