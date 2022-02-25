Çalışmalara ara verilmiyor

Yoğun bir çalışma hayatına sahip olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelini rehabilite etmek, sosyal hayata farklı etkinliklerle girmek için kurulan koro Sosyal Hizmet Merkezi sosyal çalışma görevlisi Gül Aydoğan yönetiminde Türkiye’nin değişik yörelerine ait çeşitli halk müziği şarkılarını öğrenmeye çalışıyor.

Müziğe gönül vermiş müzik severlerden kurulan koro çok yakında çalışmalarını tamamlayarak Rehabilitasyon Merkezleri ile huzurevleri başta olmak üzere bazı kurumlarda ve açık hava etkinliklerinde konserler verecek.

Koro, toplumun her kesimine hitap etmek izleyenlere ve farklı bir dinleti sunmak için işaret dili eğitmeni Hilal Özdemir rehberliğinde işaret dili ile de türkü söyleme çalışmalarına devam ediyor.