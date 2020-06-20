Çalışmalar tamam

KORONA Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Destek Grubu çalışmalarını tamamladı. Normalleşme süreci içerisinde Yozgat il genelinde görev yapan Vefa Destek Grupları da çalışmalarını durdurdu. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, İlçede görevli personelin katılımıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını, Valilikten gelen bilgi doğrultusunda nihayete erdiğini bildirdi. Aksoy, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan eğitimcileriyle bir araya gelerek, teşekkür etti. Aksoy, ‘’Büyük bir özveri ile çalışan vefa duyulması gereken insanlarımızın tüm isteklerini karşılayan değerli mesai arkadaşlarımız kurumumuzu ziyaret ettiler. Pandemi sürecinde üzerlerine düşen görevleri büyük bir titizlikle yapan devletimizin vereceği her türlü görevi yapmaya hazırım diyen kıymetli mesai arkadaşlarımla iftihar ediyorum’’ dedi.