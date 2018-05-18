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Çalışmalar sürüyor

YOZGAT Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sürüyor

YOZGAT Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Çalışmalar sürüyor

Belediye ekipleri planlanan güzergahlarda yol düzenlemesi ve asfalt yapımı çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri Tekke Mahallesi’nde kapalı pazar yeri istikametinde asfaltlama ve yol bölme çalışması gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarının her mahallede, planlanan ve aciliyeti bulunan alanlarda sürdürüldüğü ifade edildi. Vatandaşlar ise Karayolları ile Yozgat Belediyesi’nin aynı anda yol yapım çalışması başlatması ve çalışmaların Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle, şehir içi trafiğin kilitlendiğine dikkat çekerek, kurumların koordineli ve ulaşımı aksatmayacak şekilde çalışması gerektiğini hatırlattı.

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