Çalışmalar sürüyor

İl Başkanı Lekesiz, Anayasa değişikliği sürecinin, Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasıyla hız kazandığını hatırlatarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise kendisini sürecin dışına konumlandırdığını ifade etti.

AK Parti ve MHP’nin uzlaşması sonucu değişikliğin gerçekleştiğini vurgulayan İl Başkanı Harun Lekesiz, “Bir siyasi mesele olmaktan öte millet ve memleket faydasıdır. Bu münasebetle iki parti uzlaşarak bu değişikliği gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızda geçtiğimiz günlerde yasayı onayladı ve resmi gazetede yayınlandı, Yüksek Seçim Kurulu da 16 Nisan’da halk oylamasının yapılacağını açıklamış oldu. İnşallah hayırlı uğurlu olur” dedi.

AK Parti teşkilatları olarak referandum paket içeriğinin millete sağlayacağı faydaları ve “Evet” oyu verilmesi doğrultusunda bir çalışmayı ortaya koyduklarını söyleyen Lekesiz, “Öncelikli olarak teşkilatlarımızın eğitimine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. İlçelerimiz de ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve belediye başkanlarımızla eğitim toplantıları gerçekleştiriyoruz. Büyük oranda tamamlandı, iki ilçemiz kaldı, onları da bugün ya da yarın tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Genel merkezimiz 25 Şubat Cumartesi günü kampanya için start vereceğini söyleyen Lekesiz, “25 Şubat’tan sonra Yozgat’ta da milletvekillerimiz ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile teşkilatımızla birlikte halkımızın da katılımı ile startı Yozgat’ta vermiş olacağız. Sonrasında daha çok insanlarımıza yönelik çalışmalarımızı ortaya koyacağız” dedi.

“15 Temmuz’u iyi anlarsak bu değişiminde özünü orada yakalayabiliriz” diyen Lekesiz, “Değişiminde özü budur. 15 Temmuz’da millet iradesine nasıl sahip çıkmışsa ve sistemde milletin iradesine müdahale edebilecek birtakım açıklar olduğu için o gün orduyla, yargıyla, bürokrasiyle sisteme müdahale etmek istemişler. Milletin iradesine, milletin kararına rağmen farklı bir tablo ortaya koymak istemişlerse ve millet buna müsaade etmemişse sistem açığındandır. Şimdi bu sistem açığını kapatmaya yönelik bir düzenlemedir, özü bu. Milletin tek hakim güç olacağı bir düzenlemedir.”açıklamalarına yer verdi.