Çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde Yaşar Uğur Parkı yenilemek üzere hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanmış ve belediye tarafından çalışmalara başlanmıştı. Yozgat’ın aynası olması planlanan Yaşar Uğur Parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaşar Uğur Parkını gezen Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlar ile de sohbet edip, yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Köse, görseli ışıklandırması, süs havuzu, kafeteryası, oturma yerleri ile küçük ama şık bir şey olmasını istedikleri Yaşar Uğur Parkında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. En kısa zamanda tamamlanmasını planladıkları parkın Yozgat’ın aynası olacağının altını çizen Köse, parkın yapımı tamamlandıktan sonra şehre ayrı bir hava katacağını sözlerine ekledi.