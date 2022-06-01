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Çalışmalar sürüyor

Yozgat Belediyesi tarafından yaz aylarında günlük 35 bin aracın geçtiği Ankara-Sivas istikametinde bulunan Yaşar Uğur Parkı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:29
Çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde Yaşar Uğur Parkı yenilemek üzere hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanmış ve belediye tarafından çalışmalara başlanmıştı. Yozgat’ın aynası olması planlanan Yaşar Uğur Parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaşar Uğur Parkını gezen Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlar ile de sohbet edip, yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Köse, görseli ışıklandırması, süs havuzu, kafeteryası, oturma yerleri ile küçük ama şık bir şey olmasını istedikleri Yaşar Uğur Parkında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. En kısa zamanda tamamlanmasını planladıkları parkın Yozgat’ın aynası olacağının altını çizen Köse, parkın yapımı tamamlandıktan sonra şehre ayrı bir hava katacağını sözlerine ekledi. 

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Çalışmalar Sürüyor
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