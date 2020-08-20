Çalışmalar sürüyor

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede yol ve hizmete yönelik başlattıkları çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Başkan Açıkel, Osmangazi Mahallesinde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini, Nevzat Şener Bulvarı’nda refüjlere çim ektiklerini bildirdi. Başkan Açıkel, ‘’İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için ölçüm çalışmaları yapıldı. Mahallelerimizde temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İtfaiye ekibimiz köylerimizde çıkan yangınlara da müdahale yapıyor. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi. Başkan Açıkel, uzun yıllardır faaliyet gösteren eski şehirlerarası otobüs terminalinde yıkım işinin devam ettiğini, bu alana yeni Belediye Hizmet binası yapmak için çalışmalara hemen başlayacaklarını anlattı.