Çalışmalar kaldığı yerden

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yağışlı havaların sona ermesiyle birlikte yol çalışmalarına kaldıkları yerden devam etmeye başladıklarını söyledi. Sarıkaya ilçesinde geçtiğimiz dönem içerisinde 30 bin metrekarelik kilitli parke çalışması gerçekleştirildi. Başkan Açıkel, yağışların başlaması ile birlikte çalışmalara zorunlu olarak ara verdiklerini belirterek, ‘’Çalışmalarımız hava muhalefeti dışında devam edecek. Daha önce başlanılan, yarım kalan yollarımızı bu dönemde tamamlayıp, yeni sezona yeni bölgelerdeki yol çalışmalarıyla başlamak istiyoruz’’ diye konuştu.