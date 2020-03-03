Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107310
ALTIN
317.729
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.8967
EURO
6.9470
Flaş Haber
ŞEHİDİMİZ VAR
Kapat

Çalışmalar kaldığı yerden

SARIKAYA Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte yarım kalan yol çalışmalarına start verdi.

03 Mart 2020 Salı 03:59
Çalışmalar kaldığı yerden

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yağışlı havaların sona ermesiyle birlikte yol çalışmalarına kaldıkları yerden devam etmeye başladıklarını söyledi. Sarıkaya ilçesinde geçtiğimiz dönem içerisinde 30 bin metrekarelik kilitli parke çalışması gerçekleştirildi. Başkan Açıkel, yağışların başlaması ile birlikte çalışmalara zorunlu olarak ara verdiklerini belirterek, ‘’Çalışmalarımız hava muhalefeti dışında devam edecek. Daha önce başlanılan, yarım kalan yollarımızı bu dönemde tamamlayıp, yeni sezona yeni bölgelerdeki yol çalışmalarıyla başlamak istiyoruz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Kaldığı Yerden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAREKATA DESTEK
HAREKATA DESTEK
Bakan Kurum, şehidin ailesini ziyaret etti
Bakan Kurum, şehidin ailesini ziyaret etti
Mehmetçik için dua edildi
Mehmetçik için dua edildi
Kasabaya Konuk Evi
Kasabaya Konuk Evi
STRES BUNALTIYOR
STRES BUNALTIYOR
Afet bilgilendirmesi
Afet bilgilendirmesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim