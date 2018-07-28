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Çalışmalar hızlandı

YOZGAT'ın otopark sorununa önemli düzeyde çözüm getirmesi beklenilen 350 araçlık otopark inşaatında çalışmalara hız verildi.

Çalışmalar hızlandı

YOZGAT'ın otopark sorununa önemli düzeyde çözüm getirmesi beklenilen 350 araçlık otopark inşaatında çalışmalara hız verildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Çalışmalar hızlandı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, inşaat çalışmalarında sona geldiklerini, son kattaki çalışmalara önümüzdeki günlerde geçileceğini vurgulayarak, çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanıp, önümüzdeki yıl hizmete açılabileceği söyledi. Arslan, geçen yıl hafriyat çalışmalarının başladığı otopark zemininde çıkan suyun kaynağından kesilmesinin ardından başlatılan temel çalışmalarının tamamlanıp, son kata kadar gelindiğini kaydetti. Başkan Arslan, "Otopark inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yer altı olduğu için yer altında inşaat yapmanın bir takım zorlukları var. Üç kat yerin altına giriyoruz. Onu da bir yıl içerisinde tamamlayıp, 350 otonun park yapabileceği otoparkı Yozgat'la buluşturmuş olacağız" dedi. 

Başkan Arslan, Yozgat Belediyesi tarafından 15 milyon 717 bin liraya ihalesi yapılan Şehir Meydanı ve 350 araçlık kapalı otoparkın hizmete sunulmasıyla, şehrin 40 yıllık bir sorununu daha çözmüş olacaklarının altını çizdi. Başkan Arslan, "Yozgat Belediyesinin tek başına yapmış olduğu en büyük projedir. Yozgat'ımız ciddi manada trafik ve otopark sıkıntısı çeken bir şehirdi. Bazı bölgelerimizdeki boş alanları değerlendirip, düzenlemeler yaparak, sorunu kısmen çözdük. Şehir merkezindeki bu 350 araçlık kapalı otoparkın tamamlanması ile sorun biraz daha hafifleyecek. Diğer bölgelerde de otopark çalışmalarımız mevcut. Hastanenin yeni binasına taşınmasıyla birlikte Çamlık bölgesindeki trafik yoğunluğu ile Valiliğin kendi binasına taşınmasıyla şehir merkezindeki yoğunluk hafifledi. Bir taraftan park sorununu çözmeye çalışırken, şimdi de yoğunlukların yaşanabileceği yeni bölgelerde sorun yaşanmaması için çalışmalar yapıyoruz, yeni yollar, bağlantı yolları, alternatif yollar tesis edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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