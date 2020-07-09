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Çalışmalar hız kesmiyor

Sorgun Belediyesi ilçede altyapıya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

09 Temmuz 2020 Perşembe 00:40
Çalışmalar hız kesmiyor

SORGUN ilçesinde belediye tarafından başlatılan altyapı ve çevreye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Şakir Efendi Şehir Meydanı projesi altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Ekinci, ‘’Meydan projemize başladık, en kısa sürede bitirip Sorgunlu hemşehrilerimizi detayları ve genel görüntüsüyle Sorgun'a yakışacak şehir meydanı ile buluşturacağız’’ dedi.
Başkan Ekinci, Cadde boylarında geniş kaldırımlı yerlere planladıkları Pergola çalışmalarının ilkini da tamamlayarak, hizmete açtıklarını kaydetti. Ekinci, ‘’Eski Çekerek yolunda bulunan Şehit Şuayip Çalışkan anısına yaptırılan anıt, kaza sonucu kırıldığından dolayı yenisini yaptırarak mevcut yerine montajını yaptık’’ diye konuştu. 

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Çalışmalar Hız Kesmiyor
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