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Çalışmalar hız kesmiyor

AKDAĞMADENİ Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

26 Ocak 2021 Salı 00:57
Çalışmalar hız kesmiyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yağmur çamur demeden, gece gündüz dinlenmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Havaların ısınmasını da fırsat bilerek Gültepe Mahallemizde stabilize olan iki yolumuzun alt yapısından sonra üst yapısını da tamamlıyoruz. Her sokakta ayak izimiz, her caddede alın terimiz olana dek kar - kış, yağmur- çamur, sıcak- soğuk demeden çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. Belediye Başkanı Yalçın, Akdağmadeni ilçesinin sorunlarını, ilçe halkının beklentilerini bilerek göreve talip olduklarını, şimdide sorunları çözmek, beklentilere karşılık verebilmek için çalıştıklarını kaydetti. Başkan Yalçın, ''İlçe halkımızla sürekli istişare ediyoruz. Bizlere iletilen konuları aciliyet durumuna göre planlamasını yapıp, gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Yeni yollar açtık, ihtiyaç duyulduğunda yenilerini açmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

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Çalışmalar Hız Kesmiyor
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