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Çalışmalar hız kesmiyor

SARIKAYA Belediyesi, kış öncesinde ilçe merkezindeki yollarda iyileştirme çalışmalarını tamamlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

25 Eylül 2020 Cuma 00:03
Çalışmalar hız kesmiyor

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şehit Ferhat Arinan Caddesi'nin yanı sıra 1427,1428 ve 1429 nolu sokaklarda yol çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Başkan Açıkel, Fatih Mahallesi 1137 numaralı sokakta 2 bin metrekare yeni yolu kullanıma hazır hale getirdiklerini, Yahyasaray Evleri yolunda da 2 bin 500 metrekare yeni yol yapımının gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Açıkel, ‘’Şekerpınar Mahallemizde 788 nolu sokakta 2 bin metrekare yeni yolumuz kullanıma hazır.  Şehit Vedat Gökbulut Caddesinde de 2 bin metrekarelik bir yeni yol çalışması gerçekleştirdik. Abdülhamit Han caddesinde iki günlük çalışma ile toplam 8 bin 500 metrekare yeni yol çalışmasını gerçekleştirdik. Kazım Karabekir ve Fatih Mahallelerimizi ayıran Şehit Ferhat Arinan Caddesinde yeni yol yapımı devam ediyor’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Hız Kesmiyor
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