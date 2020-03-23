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Çalışmalar durduruldu

KORONA virüsün yayılımının engellemesi amacı ile vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durarak, evde kaldığı, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde ÇEDAŞ da planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:14
Çalışmalar durduruldu

Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında Yozgat ile birlikte Sivas ve Tokat’ın il ve ilçe merkezlerindeki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmalarının ertelendiği açıklandı. Açıklamada, ‘’Bildiğiniz üzere abonelerimizin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmeleri için elektrik dağıtım şirketleri olarak ihtiyaç duyulan noktalara bakım ve yatırım çalışmaları yapmaktayız. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintilerin ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek, mesken, konut ve sanayi abonelerimizin talep ettiği enerjiyi karşılamak için yapılması zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatır, hiçbir dağıtım şirketinin tüketicisini enerjisiz bırakmak istemeyeceğinin altını çizmek isteriz’ denildi.

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Çalışmalar Durduruldu
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