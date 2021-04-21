ÇALIŞMALAR DURDU

YOZGAT il merkezinin simgelerinden birisi olan tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’nin çevresinin turizm sektörüne de hizmet edebilecek şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan projeyle ilgili çalışmalar devam ederken, proje dışına çıkıldığı gerekçesiyle bazı çalışmalar durduruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mali desteği ile hayata geçirilmeye çalışılan tarihi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi'nin dışına çıkılarak, ilaveler yapıldığı ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre, Nisan ayının ilk haftasında temeli atılan Kapalı Otopark bitişiğinde yer alan Kültür Merkezi ve Tuvaletin caminin görüntüsüne engel olacağı ileri sürülerek, yapım durduruldu. Yapılan tebligat üzerine inşaat çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Celal Köse, yeni bir proje hazırlanarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sunulmasını istedi. Yeni ek projeyle ilgili onay gelinceye kadar, belirtilen alanlarda çalışma yapılmayacağı kaydedildi. 250 yıllık tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevresinin yaklaşık 3-4 yıldır harabe şeklinde bulunduğu hatırlatılarak, Çevre ve Şehir Bakanlığından mali destek alınarak, çalışmalara başlanılmıştı. 10 bin metrekare alanda uygulamaya konulan proje kapsamında yaklaşık 20 milyon liraya harcanarak, çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi planlandı. Proje içerisinde, kapalı otopark, kültür evi, kültür merkezi, aşevi, vatandaşların gezip dinlenebileceği alanlar da yer alıyor. •HABER MERKEZİ•