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Çalışmalar devam ediyor

YOZGAT Belediyesi otopark ve Ticaret Merkezi binası inşaatlarına hız verildi.

Çalışmalar devam ediyor

YOZGAT Belediyesi otopark ve Ticaret Merkezi binası inşaatlarına hız verildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:49
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Çalışmalar devam ediyor

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, otopark projesinin yüzde 65 oranında tamamladığını söyledi. Başkan Arslan, ‘’Yaklaşık 16 milyona mal olan projede ince işle sürüyor. Yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor’’ dedi. 
Başkan Arslan, Hal ve Ticaret Merkezi binası projesinde ise fiziki gerçekleşmenin yüzde 90’a yaklaştığını kaydetti. Başkan Arslan, ‘’Hal ve Ticaret Merkezi inşaatımızda sona yaklaştık. Esnaf ve ticaret erbabımız çok kısa bir süre sonra yeni işyerlerine kavuşmuş olacak. Yaklaşık 10 bin metrekare olan ve inşaat seviyesi yüzde 90’a yaklaşan, çok büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan Hal ve Ticaret Merkezimiz Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ diye konuştu.

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Çalışmalar Devam Ediyor
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