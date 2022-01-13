ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir. Bu kapsamda Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Tamamlanması ile 6 bin 600 kişiye istihdam sağlayacak olan Uzunlu Sulamasında çalışmalar devam etmekte olup 2021 yılı çalışma sezonunda 67 bin 000 m HDPE boru ve 15 bin 700 m CTP boru imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca yaklaşık 300 adet sanat yapısının da betonarme imalatları tamamlanmış olup, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.’ dedi. Milli Ekonomiye 106 Milyon 986 Bin TL Katkı Projenin tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 106 Milyon 986 Bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Genel Müdür Yıldız; “Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nin tamamlanmasıyla 80 bin dekar arazi modern borulu şebeke sistemi ile sulanacaktır” dedi.