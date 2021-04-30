Çalışmalar devam ediyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Millet Bahçesi ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili incelemerde bulundu, yüklenici firma temsilcisinden bilgi aldı. Öçal, ‘’Millet Bahçesi Projemiz kapsamında 544 metrekare kapalı alana sahip Millet Kıraathanesi binamızın uygulanacağı alandaki hafriyat çalışmaları tamamlandı. Grobetonu atıldı, temel donatı uygulamaları tüm hızıyla devam etmektedir’’ dedi. Başkan Öçal, Divanlı Mahallesinde yapımına başlanılan Millet Bahçesi ile ilgili çalışmaların TOKİ tarafından yürütüldüğü kaydetti. Öçal, ‘’26 dönüm üzerinde uygulanan projede 544 metrekare kapalı alana sahip kıraathane, çocuk oyun alanları, yürüme parkurları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terası, yeşil alan bulunuyor. İhale TOKİ tarafından 11 Şubat'ta yapıldı, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor’’ diye konuştu.