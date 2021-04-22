Çalışmalar devam ediyor

İş insanı Faik Ünal tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlanan yaklaşık bir dönümlük arsa üzerinde inşa edilmeye çalışılan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu binasının kısa sürede tamamlanabilmesi için hayırseverlerden mali destek istendi. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarına ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Kayış, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2013 yılında faaliyete geçirdiği 4-6 yaş Grubu Kur’an Kurslarında milyonlarca çocuğumuz hem eğleniyor hem öğreniyor. Bizlere emanet edilen çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim okumayı öğretiyoruz, sureleri duaları ezberletiyoruz, namaz gibi abdest gibi temel dini bilgileri veriyoruz’’ dedi. Müftü Kayış, Aydınlıkevler Mahallesine inşaatına başlanılan kurs binasının 250 öğrenci kapasiteli olacağını, gerek mimari açıdan gerekse eğitim açısından her yönüyle örnek bir kurs olacağını bildirdi. Kayış, ‘’Kurs binamızın yerini bağışlayan Faik Bey’den kursumuzun yapım aşamasında yardım sözü aldık, vatandaşlarımızdan da yardımlarını bekliyoruz. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız paylaştığımız ıban numaralarına yardımda bulunabilirler ya da müftülüğümüzde makbuz karşılığında bağış yapabilirler’’ diye konuştu.