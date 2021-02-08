Çalışmalar devam ediyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım programına alınarak, 38 milyon 100 bin lira kaynak ayrıldığını söyledi. Coşar, ‘’Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan hazine parselinin Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ne devri yapılmıştır. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan özel mülkiyetli parsellerin kamulaştırma işlemleri devam etmektedir’’ dedi. Başkan Coşar, uygulama imar planı çalışmalarına başlandığını, altyapı ve üstyapı çalışmalarının proje sürecinin ise devam ettiğini anlattı. Coşar, ‘’Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin elektrik dağıtım lisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ya başvuruda bulunulmuştur. Bu süreç ile ilgili, Mart ayı içerisinde elektrik dağıtım lisansı onaylanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır’’ diye konuştu.