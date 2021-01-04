ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR

YOZGAT halkının yeni yılını kutlayıp, 2021 yılının Yozgat ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, pandemi sürecine rağmen, Yozgat’ın eksikliklerinin giderilmesi, beklentilerin karşılanması, istihdamın artırılması gibi konularda önemli mesafeler alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 yılında ulaşım noktasında yapılan yatırımların devam ettiğini, havaalanı ve hızlı tren projeleri hız kesmeden devam ederken, Doğu Anadolu bölgesi illerini batı bölgelerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu, Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Yozgat il sınırları içerisinden geçen kesimlerindeki çalışmaların da aynı hızla devam ettiğinin altını çizdi. Oktay, bununla birlikte il bağlantılı yollarda da iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapıldığını, Çayıralan-Çandır-Boğazlıyan, Çekerek, Kadışehri, Aydıncık ilçelerinin çevre il ve ilçelerle bağlantı yollarında da çalışmaların devam ettirildiğinin altını çizdi. Yozgat’ın önemli bir tarım bölgesi olduğunu da hatırlatan Oktay, sulama konusunda çiftçilerin sorun yaşamaması için yapılan planlamalar dahilinde önemli çalışmaların yatırımların yapıldığını kaydetti. Oktay, sulama noktasında önemli bir yatırım olan Yerköy İnandık Barajı ile ilgili gövde çalışmaları devam ederken, Künbetova sulamasına da hız verilip, kıraç toprakların suyla buluşması yönünde yatırımlara devam edildiğini, küçük ölçekli göletlerin de birbiri ardına hizmete sunulduğunu bildirdi. Oktay, ‘’Yozgat, su fakiri illerimizden birisi olması nedeniyle çiftçilerimizin sulama konusunda tasarruf etmelerine yönelik olarak hazırlanan kapalı devre sulama sistemiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile Yozgat’taki tarımsal verimlilik artacak, ürün çeşitlenecek, çiftçimiz daha fazla kazanç elde edecektir’’ dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta istihdama dayalı yatırımlarla ilgili gerçekleştirilen bir dizi toplantıların ardından Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaştığını, Yozgat’ta ikinci Organize Sanayi’nin kurulmasının yanında Boğazlıyan ilçesinde de bir Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması yönünde yapılan çalışmaların yatırım aşamasına getirildiğini bildirdi.