Çalışmalar devam ediyor

Bu kapsamda Sorgun ilçesinde yapımına başlanılan Gevrek Göleti inşaatında çalışmalara hız verildi. Kondüvide su alma yapısı haricinde tüm anoların betonarme imalatları tamamlandı. Yaklaşık 50 bin metreküp Plinth hendeği kazısı yapılarak, bin 195 kotuna gelindi. Göletin tamamlanması ile 8 bin 60 dekar tarım arazisinin sulanması yapılacak. Gevrek Göletinin temelden 28 metre yüksekliğinde ve 2.66 milyar metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağı bildirildi. Göletin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.