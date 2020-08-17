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Çalışmalar devam ediyor

Kadışehri Belediyesi ilçe merkezinde yol, yaya kaldırım çalışmalarını sürdürürken, katı atıklar için çeşitli merkezlere geri dönüşüm kutuları monte edildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:01
Çalışmalar devam ediyor

KADIŞEHRİ ilçesinde belediye havaların ısınmasıyla birlikte start verdiği alt ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye tarafından başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları devam ederken, belirli merkezlere de katı atıklar için geri dönüşüm kutuları monte edildi. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Yangı Mahallesinde kilit parke çalışması başlattıklarını bildirdi. Başkan Akın, ‘’Mahalle sakinlerimizin daha düzgün, daha temiz yollara kavuşmaları için ekiplerimiz ara vermeden çalışmaktadır. Bu çalışmaları gerçekleştiren ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum’’ dedi. Başkan Akın, halkı çevre konusunda duyarlı olmaya da davet etti. Akın, ‘’İsraf haramdır inancına sahip olan bir kültürün insanları olarak, ekonomiye yeniden kazandırılması mümkün olan kağıt, plastik, cam gibi maddelerin ilçemizin belli yerlerine koyduğumuz geri dönüşüm kutularına atılmasına özen gösterilmesi çevre kirliliğini de önleyecektir’’ diye konuştu.  

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Çalışmalar Devam Ediyor
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