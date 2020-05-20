Çalışmalar değerlendirildi

YOZGAT Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanına giren bölgelerde yürütülen çalışmaları, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırdı. Toplantıya Bölge Müdür Vekili İsmail Ertürk başkanlık etti. Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü, Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımı ile Video Konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı verimli geçti. Toplantıda, Genel Müdürlük tarafından yapılan video konferans toplantısında belirttiği konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler, müdürlüklerde görev yapan personel ile başvuruda bulunan vatandaşların sağlığının korunması hususunda alınan önlemler, iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi de göz önünde bulundurularak, personellerin idari izin ve esnek çalışma planlamaları ele alındı. Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerin tamamlanması için yapılan çalışmalar da hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.