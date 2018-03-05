ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR!

Sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç Mart ayı sonuna kadar, alanda inşaat çalışmalarına başlanılabileceği kaydedildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Havaalanı ihalesinin yapılmasının ardından yüklenici firmanın belirlendiğini hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Yüklenici firmanın inşaat ile ilgili hazırlanan sözleşmeyi imza süreci başladı. 15 gün içerisinde sözleşme imzalanacak. Ardından da yer teslimi yapılacak. Daha öncede olabilir ama yüklenici firmanın alana ay sonuna kadar kazmayı vurup, çalışmalara başlamasını bekliyoruz’’dedi.

Havaalanının en geç 2021 yılında Yozgat ile birlikte Çorum bölgesine de hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Vali Yurtnaç, ‘’Yozgat, havaalanı, hızlı treni ile dünya ile bağlantı kurma imkanı bulacaktır. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette her alanda Yozgat önemli bir mesafe kat etmek için fırsatları değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yozgatlıların uzun yıllardan beri havaalanı taleplerinin bulunduğuna vurgu yapan Vali Yurtnaç, "Şimdi havaalanı üçüncü organize sanayinin yanına yapılıyor. Havaalanı, hızlı tren devreye girdiğinde ulaşım kolaylaşacak. Sanayinin gelişmesi, işsizliğin ortadan kalkması için ulaşım önemli. İstanbul'daki bir sanayici buraya bir yatırım yapacak. Buraya çabucak ulaşmak istiyor, havaalanımız yapılıyor. Hızlı tren var devreye girecek, Ankara'ya 2.5 saatlik yol, 50 dakikaya düşecek’’ diye konuştu.

Yozgat Havalimanı inşaatında 171 iş kalemi yer alıyor. İhaleyi kazanan taraf ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Projenin 900 takvim günü süresi bulunuyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2013 yılında onayını aldığı ÇED Raporu’na göre Yozgat Havalimanı 493 milyon 563 bin 125 liraya mal olacak. Fakat Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fark ödenecek. Yozgat’ın merkezi, Alaca yol ayrımı, Deremumlu ve Fakıbeyli köyleri arasında yapılması planlanan havalimanı Yozgat ile şehr merkezinin 13 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Havalimanının arazisi; Sorgun’un 26 kilometre kuzeybatısında, Çorum Alaca’nın da 35 kilometre güneyinde yer alıyor. Konum sebebiyle havalimanından Yozgat’ın yanı sıra Çorum, Tokat ve Nevşehir’in de faydalanması hesaplanıyor.

