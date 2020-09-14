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Çalışmalar başlıyor

Yozgat’ın tarihi simgelerinden Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi projesi ile ilgili çalışmaların başlaması için yer teslimi yapıldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:03
Çalışmalar başlıyor

YOZGAT’ın tarihi simgelerinden Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi çalışmalarının başlatılabilmesi için Yozgat Belediyesi tarafından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir mesai harcadıkları ve ihalesi TOKİ tarafından yapılan Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi projesinde yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını söyledi. Köse, projede, 270 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, sosyal alanlar ve meydan olacağını ifade ederek, "Projemizin tamamlanmasıyla birlikte tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi etrafı güzel bir görünüme kavuşacak" dedi.  Projenin 16 milyon 800 bin liraya ihale edildiği ve 300 günde tamamlanacağı ifade edildi.  

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Çalışmalar Başlıyor
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