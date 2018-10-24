Çalışmalar başladı

Çekerek ilçe merkezindeki Çatakkaya ve Domuboğazı Dereleri’nin ıslahına yönelik proje hazırlandı. Taşkın Koruma inşaatına başlanıldı. Çalışmalar kapsamında, trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal imalatı yapıldı. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin 700 metre trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal ve yol geçişi amaçlı 8 köprü yapılarak, ilçe merkezinin taşkın zararlarından korunması sağlanacak. Emniyet tedbirleri kapsamında taşkın koruma kanalı etrafına panel tel çit çekilecek.

Öte yandan, Çekerek ilçesinin Kalederesi Köyünde bulunan Kurmul ve Zincanlı Dereleri Taşkın Koruma inşaatının yapımı tamamlandı. Kesin kabulü yapılan proje kapsamında yaklaşık 750 metre dik duvarlı kanal, 8 köprü ve emniyet tedbiri amaçlı kanal kenarlarına yaklaşık bin 500 metre panel çit yapıldı. Yapılan çalışma ile Kalederesi köyünün, Kurmul ve Zincanlı Derelerinde meydana gelecek olası taşkın zararlarından korunması sağlandı.