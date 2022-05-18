Çalışmalar başladı

Ekiplerce park ve bahçelerde bakım yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Müjdat Karaca, yaz ayları için hazırlık yaptıklarını belirtti.

İnceşehir Mahallesinde 850 Metre kanalizasyon şebeke hattı yapıldığını da söyleyen Karaca, “Hiç durmadan çalışacağız. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için üstümüze düşeni yapacağız. Halkımızın yaz aylarında aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmeleri için park ve bahçelerimizde bakım çalışmaları yapıyoruz. Güzel bir yaz geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi. •Haber Merkezi•