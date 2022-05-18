Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çalışmalar başladı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekiplerince bakım ve onarım çalışmaları başladı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:16
Çalışmalar başladı

Ekiplerce park ve bahçelerde bakım yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Müjdat Karaca, yaz ayları için hazırlık yaptıklarını belirtti. 
İnceşehir Mahallesinde 850 Metre kanalizasyon şebeke hattı yapıldığını da söyleyen Karaca, “Hiç durmadan çalışacağız. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için üstümüze düşeni yapacağız. Halkımızın yaz aylarında aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmeleri için park ve bahçelerimizde bakım çalışmaları yapıyoruz. Güzel bir yaz geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ı konuştular
Yozgat’ı konuştular
Karadağ’dan, Çomaklı’ya ziyaret
Karadağ’dan, Çomaklı’ya ziyaret
Ödüllü yarışma
Ödüllü yarışma
Çevre dostu olacak
Çevre dostu olacak
ÖĞRENEREK TEDAVi EDiYORLAR
ÖĞRENEREK TEDAVi EDiYORLAR
‘Her zaman yanlarındayız’
‘Her zaman yanlarındayız’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim