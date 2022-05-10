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Çalışmalar başladı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Belediye tarafından Baran Caddesinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:56
Çalışmalar başladı

Cadde ve sokaklarda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri Baran Caddesinde de yoğun mesai başladı. Özellikle geceleri halkın daha güvenli bir şekilde hareket edebilmesi ve ilçenin estetik görünüşüne kavuşması için caddelerin aydınlatma çalışmalarına devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, aydınlatma direklerini caddeye yerleştirerek, caddeyi yeni yüzüne kavuşacağını ifade etti. Farklı alanlarında aydınlatma; yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını yaptıklarını belirten Açıkel konuyla ilgili şunları söyledi: "İlçemizde alt yapı çalışmalarına öncelik vereceğimizi belirtmiştik. İlçemizin tarihi ve modern yapısını ön plana çıkaran projeler üretmeye başladık. Bu projelerimizin içerisinde kaldırım, asfalt ve yol çalışmaların yanı sıra cadde ve sokaklarımızın aydınlatması da yer alıyor. Modern aydınlatma direklerinin cadde ve sokaklara yerleştirme işlemleri ilçenin farklı bölgelerinde de sürdüreceğiz. İlçemiz bu güzel görüntüleri hak ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun." 

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