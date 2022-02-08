Çalışmalar Başladı

Ajans tarafından yapılan açıklamada; “Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 döneminde yürütülecek faaliyetler kapsamında genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması temel amaçtır. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yıllarında kalkınma ajanslarının “Genç İstihdamı” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmesi kararlaştırılmıştır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da, yürüttüğü sonuç odaklı programlar çerçevesinde imalat sanayi, kırsal kalkınma ve turizm alanları öncelikli olmak üzere genç istihdamına yönelik çalışmalar yapacaktır. TR72 Bölgesi imalat sanayinde genç istihdamını artırmak amacıyla; Ajans İmalat Sanayide Dönüşüm Birimi ile Kayseri, Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri her üç ilde saha çalışmaları yürütmektedir. Bu çerçevede 2022 Yılı Ocak ayında yapılan ziyaretlerde Bölge imalat sanayi paydaşlarıyla genç istihdamına yönelik sürdürülebilir çözümler istişare edildi. Şubat ayında da devam edecek ziyaretlerle sahadan alınan geri bildirimler ve paydaşların katkısıyla etkin uygulamalar geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir” denildi.