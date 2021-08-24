Çalışmalar başladı

Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kasaba içerisinde ve çevre yolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makinalarını sahaya indirip, hummalı bir çalışma başlatıldığını söyledi. Başkan Ünal, Karayollarından gelen istimlak çalışmasını yürütecek ekibin de, belde halkını bilgilendirdikten sonra yasal süreci başlattığının altını çizdi. Ünal, ‘’Beldeden geçecek olan çevre yolu tespit çalışmaları kapsamında istimlak edilecek alanlar belirlendi, istimlak ve yol çalışması hakkında belde halkımız, özellikle de tarlasından, arsasından yol geçecek olan vatandaşlarımız bilgilendirildi. Ekipler, iş makinaları ile çalışmalarını sürdürüyor’’ diye konuştu.