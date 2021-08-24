Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1459.33
ALTIN
489.01
DOLAR
8.4367
STERLİN
11.5924
EURO
9.9195

Çalışmalar başladı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde çevre yolu ile ilgili çalışmalara başlanıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 00:00
Çalışmalar başladı

Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kasaba içerisinde ve çevre yolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makinalarını sahaya indirip, hummalı bir çalışma başlatıldığını söyledi. Başkan Ünal, Karayollarından gelen istimlak çalışmasını yürütecek ekibin de, belde halkını bilgilendirdikten sonra yasal süreci başlattığının altını çizdi. Ünal, ‘’Beldeden geçecek olan çevre yolu tespit çalışmaları kapsamında istimlak edilecek alanlar belirlendi, istimlak ve yol çalışması hakkında belde halkımız, özellikle de tarlasından, arsasından yol geçecek olan vatandaşlarımız bilgilendirildi. Ekipler, iş makinaları ile çalışmalarını sürdürüyor’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TURiZME AÇILIYOR
TURiZME AÇILIYOR
Kadınlar üretime hazır
Kadınlar üretime hazır
Eğitim devam ediyor
Eğitim devam ediyor
Sanat ve Teknoloji Kütüphanesi
Sanat ve Teknoloji Kütüphanesi
KOP ile özbakıma destek
KOP ile özbakıma destek
Müftülükte okuma etkinliği
Müftülükte okuma etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim