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ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yozgat Belediyesi, Şehir Merkezinde uygulanmak üzere hazırladığı düzenleme çalışmalarının birinci etabından sonra ikinci etabına da start verdi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:09
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

YOZGAT Belediyesi, saat kulesi ve belediye binası çevresinde yol ve kaldırım düzenleme çalışması kapsamında ilk etabın tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarına da start verdi. Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan saat kulesi ile belediye hizmet binası çevresinin halkın ve dışarından gelen insanların en fazla kullandığı alanlar olduğuna dikkat çekildi. Uluslararası E-88 Karayolu’nun geçtiği Dörtyol kavşağından belediye hizmet binasına, saat kulesinden eski askerlik şubesine, Emniyet Caddesi'nden Sungurlu Caddesi'nde Karslıoğlu konağına kadar olan bölgede çalışma yapılması planlandı. Bu kapsamda ilk çalışma Belediye Hizmet Binası bölgesinde gerçekleştirildi. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Saat Kulesi ile Hal girişi bölgesindeki yol ve kaldırımlar kazında. Planlanan bölgede altyapı çalışmaları yapılacağı, asfaltın yenilenerek, yeni tip kaldırımların yapacağı kaydedildi. Bazı bölgelerde kod düşürmesi gerektiği, kaldırım taşlarının soğuk havaya, tuza, buzlanma ve solüsyona karşı dayanıklı olacağı gibi, dekoratif ışıklandırma yaparak bölgenin farklı bir görünüme kavuşturulacağı ifade edildi.

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ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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