Çalışmalar başladı

2022 yılı doğalgaz hattı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “2022 yılı doğalgaz hattı yapım çalışmalarımız Hacı Bayram Karabulut Mahallemizden başladı. İlçemize hayırlı olsun. İlçemize daha iyi hizmet etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

•Haber Merkezi•