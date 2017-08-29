Çalışma yılı oldu

Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan’ın konuğu olan Akgün, belediyenin devam eden proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ahmet Akgün, 2017 yılını hizmet yılı olarak tamamlayacaklarını ifade eden Akgün, Yozgat Belediyesi’nin başlatmış olduğu dev bütçeli büyük projelerin de belirlenen tarihlerde tamamlanarak, Yozgat halkının hizmetine gireceğini belirtti.

Ahmet Akgün, Yozgat’ın her noktasında belediye ekiplerinin çalıştığını hatırlatarak, “Vatandaşlarımız ve esnafımızla uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütmeye gayret ediyoruz. Bu noktada çağrı merkezimizi de hizmete soktuk. Bu sayede vatandaşlarımızdan gelen tüm talep, şikayet, istek ve öneriler bu kanaldan bizlere ulaşıyor ve anında müdahale ediyoruz. Ayrıca başta başkanımız Kazım Arslan olmak üzere, tüm personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin işlerinin takibini yapıyor” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan’da Ahmet Akgün’e çalışmalarında başarı diledi.