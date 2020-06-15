Çalışma soruları dağıtıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim müdürlüğü, köylerde ikamet eden 8.Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Çalışma Soruları’ ile ilgili kitapçık dağıtımı yaptı.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Haziran ayı çalışma soruları, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi tarafından çoğaltılarak kitapçık basımı yapıldı.

Basımı yapılan çalışma soruları Yozgat Merkeze bağlı köy ve yerleşim yerlerinde yaşayan, teknolojik açıdan dezavantajlı öğrencilere, Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinatörlüğünde ilgili okul müdürleri tarafından dağıtımı yapıldı.