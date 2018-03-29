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Çalışma koşulları ele alındı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan personelin çalışma koşulları ele alındı.

Çalışma koşulları ele alındı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan personelin çalışma koşulları ele alındı.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Çalışma koşulları ele alındı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin çalışanlarla biraya geldi. Toplantıda, çalışma koşulları ve saha çalışmasındaki sorun ve çözümler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Şahin, istişare toplantılarının hizmet kalite ve verimliliğin artırılmasında önemli yol aldığını vurguladı. Şahin, tüm çalışanlarla bu toplantıların yapılacağını ve süreklilik arz edeceğini bildirdi.

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