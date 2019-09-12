Çalışma koşulları denetlendi

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Hoşumlu Göletinde, Temel Sondaj ve Enjeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Gülşehri bölgesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından inşa ettirilip, 2017 yılında hizmete açılan Hoşumlu Göleti gövdesindeki sızıntıları önlemek amacıyla kurulan perde enjeksiyon şantiyesini gezen sendika Şube Başkanı Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Gölet gövdesindeki çatlakların kapatılarak, su sızıntısını önlemek amacıyla yürütülen perde enjeksiyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlandı. 2017 yılının Mayıs ayının sonlarına doğru hizmete sunulan Hoşumlu göletinde toplanan 1.14 milyon metreküp su ile 2 bin 310 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Sulama yapılabilmesi için 4 bin 778 metre ana kanal yapılıp, 3 bin 872 metre sulama şebekesi devreye sokulan gölet sayesinde bölge çiftçisi dekar başına 501 lira bir gelir artışı elde etmeye başladığı kaydedildi.