Çalışma hayatında seferberlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak başlatılan “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” konulu program çerçevesinde Yozgat Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesi içerisinde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.





KİMLER NASIL YARARLANACAK

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü öncülüğünde OSB’de faaliyet gösteren müteşebbislere ‘Alın Teri Akıl Teri’ sloganı ile ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı anlatıldı.

Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdür Vekili Zarife Başer teşvikten yararlanma şartlarını anlattı. Başer; “Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır. İşverenler, 31 Aralık 2017 tarihine kadar 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için dolayı bu teşvikten yararlanacaklardır. İşverenlerin 01 Şubat 2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir. Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2 bin 177 TL’dir. Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır” şeklinde konuştu.





İŞSİZ KALMAYINCAYA KADAR

Toplantıda konuşan ve uygulamaya giren bu seferberlikten Yozgat’ın en iyi şekilde yararlanması gerektiğine dikkat çeken Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı üzerine toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları doğrultusunda işsizliğin azaltılması istihdamın artırılması hedefine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun Konya’da başlatmış olduğu ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı çerçevesinde bizde kendi İlimiz Yozgat’ta neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Yozgat’ın lokomotifi konumundadır. Bu çerçevede her bir işverenin 2016 Aralık itibariyle belirtmiş olduğu işçi sayısına artı ne kadar sayı ilave ederek istihdam edebilir, bu istihdam da 1 kişiden istediği kadar istihdam edebilir. Etmiş olduğu her bir istihdam bu program çerçevesinde sigortası, vergisi tamamen Devlet tarafından karşılanacaktır. Kendisi sadece asgari ücret ödeyecek. Bu tabi işverenimiz için, Yozgat’ımız ve ülkemiz için büyük bir fırsat. Aynı zamanda işsizliğin giderilmesi için de önemli bir imkan. Bu konuda sokakta işsiz insanımız kalmayacak şekilde çözüm üretmek durumundayız. İnşallah bizlerde Yozgat’ta hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.





BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Vali Yardımcısı Çakır, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kampanyasının, her kesim tarafından çok iyi değerlendirilmesi ve bakanlığımızın getirdiği bu rüzgârı iyi değerlendirerek milli ekonomimizi gerçekten kısa zamanda sağlam bir zemine oturtmak yönünde, özellikle işsiz insanlarımızın istihdama kavuşturulması konusunda başarılı olmasını diliyorum. Her kesimin buna inanmasını ve güvenmesini diliyorum” diye konuştu.