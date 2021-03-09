ÇALIŞMA HAYATINA KADIN ELi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, işgücü piyasasında kadınların daha etkin rol almaları adına çalışmalara devam ettiklerini, kadın toplumu oluşturan en önemli halka ve her zaman değer üreten bir konumda olduğunu bildirdi. Neşeli, ‘’Her alanda değer üreten Türk kadını savaşlarda da kahramanca mücadele etmiştir. Bu mücadele sürecinde bizzat savaşlara katılmanın yanında, cephe gerisinde hastanelerde hasta bakıcı ve hemşire olarak, fabrika ve atölyelerde mermi ve cephane üreterek, askerlerin dikim ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayarak önemli görevler ifa etmişlerdir. Nene hatunlar, Halide onbaşılar, Şerife bacılar ve daha niceleri örnek olarak aklımıza gelmektedir. Burada önemli bir noktayı vurgulamamız gerekiyor, vatan sevgisinin temelinde kadına verilen değer vardır’’ dedi. Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin de, kadınların işgücüne katılımının ekonomik ve toplumsal açıdan çok önemli zincirleme etkileri olduğunun bilindiğini hatırlattı. Keskin, ‘’Kadınların işgücüne katılmasının makroekonomik ve sosyal etkileri ve özellikle tasarruf eğilimlerine, harcama alışkanlıklarına, sağlık ve eğitime ayrılan paylara, doğurganlığa, çocuk ölümlerine ve dolayısıyla sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya olan etkileri çok önemli olmaktadır’’ şeklinde konuştu. İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız ise, kadın istihdamını desteklediklerini, bu kapsamda işsizliğin temel sorunu olan mesleksizliği aşmak için Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları düzenlediklerini bildirdi. Yıldız, ‘’Açılan kurs ve programların büyük bir kısmını kadınlara özel düzenliyoruz. Ayrıca Kadın istihdamını artırmak için kurumumuzda bulunan İş ve Meslek Danışmanı arkadaşlarımız tüm kadınlarımıza destek veriyor’’ ifadelerini kullandı. Yıldız, en fazla bayan istihdam sağlanan işletmelerden SİDAŞ Gıdayı ziyaret ederek burada çalışan kadınların, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. İşletme yetkilileriyle de görüşen Taner Yıldız, kadınların istihdamına olan katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.