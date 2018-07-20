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ÇALIŞMA GURUBU HAZIR

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzalanan protokol kapsamında, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim çalışmalarının birleştirilerek verileceğini söyledi.

ÇALIŞMA GURUBU HAZIR

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzalanan protokol kapsamında, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim çalışmalarının birleştirilerek verileceğini söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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ÇALIŞMA GURUBU HAZIR

Yıldız, protokolün işleyişiyle ilgili uygulama usul ve esasları kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü Uygulama Genelgesi’ hazırlanıp yayımlandığını hatırlattı. Yıldız, genelgeye istinaden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Ticaret Borsası Başkanlığından Oluşan İl Çalışma Gurubu oluşturulduğunu kaydetti. Çalışma Gurubu üyesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik, ‘’Bu protokol ile işverenlerimize nitelikli işgücünü yetiştirme imkânı sağlanıyor. Buda işverenlerimizin kendi çalışma kültürüne uygun personel yetiştirme imkânı sağladığı gibi üretimini artırıp maliyetini de azaltmaktadır’’ dedi.
Diğer Çalışma Gurubu üyesi Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ise, işgücü piyasasını rahatlatacak bir çalışma olduğunu vurgulayarak, ‘’Bu süreçte hem iş arayanımız hem de işverenimiz bu protokol kapsamında yapılacak çalışmalardan faydalanacaktır’’ diye konuştu.
Oluşturulan İl Çalışma Gurubu, ‘İşgücü taleplerini değerlendirerek mesleki eğitimlerin hangi mesleklerde düzenleneceğini belirlemek, Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki eğitimler için gerekli çalışmalar yaparak İl Müdürlüğüne teklif etmek, Eğitimlerin Oda/Borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya iş yerlerinde gerçekleştirilmesini sağlamak, Mesleki eğitim süresince en az bir kere eğitim düzenlenen mekânın ziyaret edilmesini sağlamak’ üzere görev yapacak. 
İŞKUR Müdürü Yıldız, düzenlenecek Mesleki Eğitim Kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61,65 lira cep harçlığı, Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacağını kaydetti. 

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