Çalışkan Göletine devam

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Baysal, teknik personel ile birlikte Akdağmadeni Çalışkan Göleti şantiyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi, işin işleyişi hakkında yüklenici firmaya talimatlarda bulundu. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olan gölet tamamlandığında depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar arazinin sulanacağı kaydedildi. Göletin yapım ihalesinin 16 Aralık 2016 tarihinde yapıldığı kaydedildi. Tamamlandığında tarım arazisinin modern sistemlerle sulanarak, çiftçiye dekar başına 769 lira, ülke ekonomisine de yıllık 2 bin 528 lira katkı sağlaması hedefleniyor.