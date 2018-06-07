Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98624
ALTIN
186.985
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0177
EURO
5.2897

Çalışkan Göletine devam

AKDAĞMADENİ ilçesinde tamamlandığında 4 bin dekar tarım alanını sulayacak olan Çalışkan Göleti inşaatına hız verildi.

Çalışkan Göletine devam

AKDAĞMADENİ ilçesinde tamamlandığında 4 bin dekar tarım alanını sulayacak olan Çalışkan Göleti inşaatına hız verildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
124 Okunma
Çalışkan Göletine devam

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Baysal, teknik personel ile birlikte Akdağmadeni Çalışkan Göleti şantiyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi, işin işleyişi hakkında yüklenici firmaya talimatlarda bulundu. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olan gölet tamamlandığında depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar arazinin sulanacağı kaydedildi. Göletin yapım ihalesinin 16 Aralık 2016 tarihinde yapıldığı kaydedildi. Tamamlandığında tarım arazisinin modern sistemlerle sulanarak, çiftçiye dekar başına 769 lira, ülke ekonomisine de yıllık 2 bin 528 lira katkı sağlaması hedefleniyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tehlikeli Yolculuk
Tehlikeli Yolculuk
Duyarlı vatandaş uyardı
Duyarlı vatandaş uyardı
Karne heyecanı başlıyor
Karne heyecanı başlıyor
Kurs kayıtları başladı
Kurs kayıtları başladı
ALANDA TOPLU iFTAR
ALANDA TOPLU iFTAR
Bir iftar da Kaymakamlıktan
Bir iftar da Kaymakamlıktan

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim