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Çalışkan Başkanlar

YOZGAT merkez ve 13 ilçe belediyesi Belediye Başkanları arasında yaptıkları hizmetleri ile öne çıkan Sarıkaya ve Çekerek Belediye Başkanları ‘Yılın En çalışan başkanı’ ödülüne layık görüldü.

Çalışkan Başkanlar

YOZGAT merkez ve 13 ilçe belediyesi Belediye Başkanları arasında yaptıkları hizmetleri ile öne çıkan Sarıkaya ve Çekerek Belediye Başkanları ‘Yılın En çalışan başkanı’ ödülüne layık görüldü.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:35
Çalışkan Başkanlar

Onur ödülüne layık görülen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yılın Başkanları seçilen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın da ödüllerini verdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, geçen yıl da kendisinin en başarılı belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak, verilen bu ödülle sorumluluğunun daha da arttığını, bunun gereğini yapabilmek için çalışacağını söyledi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, göreve kısa süre önce gelmesine karşın, her anı değerlendirebilmek için çalıştıklarını, bu çalışmaların farkında olunmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti. 

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