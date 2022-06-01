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Çalışanlarla çay saati

Yozgat Şehir Hastanesi’nde, ‘Çay Saati Programı’ düzenlenmeye devam ediyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:41
Çalışanlarla çay saati

Çalışanların daha kaliteli hizmet verebilmeleri ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için düzenlene programda Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Nöroloji Servisi, Fizik Tedavi Servisi 1 ve Fizik Tedavi Servisi 2 çalışanları ile bir araya geldi. Kozan makamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Nöroloji Servisi, Fizik Tedavi Servisi 1 ve Fizik Tedavi Servisi 2 çalışanlarını ağırladı. Kozan, çay saatine katılan çalışanlar ile tek tek tanışarak istek ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda istek ve önerilerini ileten çalışanlar, böylesi güzel bir uygulamanın yapılıyor olmasından dolayı memnuniyet ve teşekkürlerini ilettiler. 
Haber Merkezi

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Çalışanlarla çay Saati
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