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ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI DiNLEDi

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, ilçedeki tarım alanlarına çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri ile pazarcı esnafını ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI DiNLEDi

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, ilçedeki tarım alanlarına çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri ile pazarcı esnafını ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:12
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ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI DiNLEDi

Kaymakam Kılınç, yaz mevsiminde tarımda çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Şefaatli'ye gelen işçilerin, evlerinden uzak kaldığını, onların her türlü sorunuyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Kaymakam Kılınç, ’’Yaklaşık 5 ay evlerinden, memleketlerinden uzak kalıyorlar. Burada kurulan çadır kentlerde konaklayıp, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bizler de bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.
Kaymakamımız Deniz Kılınç, ilçemizde haftalık olarak kurulan sebze pazarı ile köylülerin üretmiş oldukları ürünlerin satıldığı pazar alanını ziyaret etti. Ziyaretinde pazar alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kılınç, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi, kurulan pazarın bereketli olmasını, huzur içerisinde yapılan pazar alışverişlerinin daim olması temennisinde bulundu.

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ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI DiNLEDi
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